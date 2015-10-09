"Барса" не отпустила игрока в "Челси" даже за 100 миллионов

Фермин Лопес, 22-летний полузащитник "Барселоны" и выпускник академии Ла Масия, стал объектом пристального внимания со стороны топ-клубов Европы, передают Vesti.kz.

После яркого сезона, в котором он проявил себя как универсальный и трудолюбивый игрок, футболист оказался недоволен количеством игрового времени. По данным El Nacional, Лопес рассчитывает на более стабильную роль в основном составе и не желает оставаться в статусе запасного.

Интерес к испанцу проявляют такие клубы, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Бавария" и "Атлетико", однако наиболее настойчив оказался лондонский "Челси". Наставник "синих" Энцо Мареска считает, что Лопес идеально подойдет под его тактику и легко адаптируется к АПЛ. Английский клуб уже направил "Барселоне" официальное предложение на сумму 60 миллионов евро.

"Барселона" уверенно удерживает лидеров состава

Руководство "Барселоны" активно работает над сохранением ключевых игроков команды. Ранее клуб продлил контракты с рядом футболистов основного состава, включая Педри, Рафинью, Пау Кубарси, Иньиго Мартинеса, Гави и Ламина Ямаля. В ближайшее время ожидается и подписание нового соглашения с Френки де Йонгом, чей текущий контракт действует до 2026 года.

Несмотря на существующие договоренности, в клубе осознают, что интерес со стороны других команд может осложнить удержание талантливых игроков. Однако в отношении Фермина позиция "Барселоны" остается категоричной.

Лапорта и Деку: даже 100 миллионов не убедят

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку отвергли предложение от "Челси" и дали понять: Фермин Лопес не продается ни при каких условиях. По их словам, даже предложение в 100 миллионов евро не повлияет на решение клуба.

Новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также рассчитывает на Лопеса как на важную часть своего проекта и видит в нем одного из ключевых футболистов на будущее. В "Барсе" считают, что такие воспитанники, как Фермин, должны играть главную роль в построении долгосрочной стратегии команды.

Лопес провел 28 матчей в Ла Лиге-2024/25, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.