Хаби Алонсо вычеркнул игрока из состава "Реала": но он не хочет уходить

Полузащитник Дани Себальос может покинуть мадридский "Реал" этим летом. Несмотря на 41 матч в минувшем сезоне и статус трехкратного победителя Лиги чемпионов, он оказался в списке игроков, с которыми новый главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не планирует работать, передают Vesti.kz со ссылкой на El Gol Digital.

По информации издания, Алонсо приступил к масштабной перестройке состава и уже передал руководству перечень футболистов, которых готов отпустить. Одним из первых в этом списке оказался именно Себальос. Трансферной ситуацией уже занимается генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес.

Игрок хочет остаться, но давление нарастает

Несмотря на нежелание тренерского штаба, Себальос не спешит покидать клуб. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2027 года, и он надеется убедить Алонсо пересмотреть свое решение. Однако, как отмечают источники, внутри клуба нарастает давление - футболисту якобы дали понять: либо он соглашается на уход, либо рискует провести сезон на скамейке запасных.

"Бетис" готов вернуть Себальоса домой

Одним из главных претендентов на Себальоса стал его бывший клуб - "Бетис". Именно здесь полузащитник начинал карьеру, и теперь андалусийцы готовы принять его обратно. Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини уже видит игрока в основном составе, а руководство клуба рассматривает вариант аренды с возможностью последующего выкупа.

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Сам Себальос пока не дал согласия на возвращение. Он по-прежнему рассчитывает проявить себя на "Сантьяго Бернабеу", несмотря на ужесточившуюся дисциплину и требования нового тренера. Алонсо ранее дал понять, что в его системе нет места футболистам, которые не соответствуют профессиональным и игровым стандартам команды.