Вынесен вердикт сборной Казахстана перед матчем с Беларусью

Сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч против команды Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на стадионе "Борисов-Арена" в городе Борисов и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Подопечные Али Алиева узнали неутешительный вердикт на предстоящую игру.

Беларусь

Сборная Беларуси достойно выступила в Лиге наций в дивизионе С. Национальная команда потерпела только одно поражение, правда, и победа была всего одна при четырех ничьих. В итоге, с семью очками удалось финишировать на третьем месте и сохранить прописку в Лиге С. В отборе на чемпионат мира сборная еще не стартовала, но ведет подготовку. На предыдущем сборе подопечные Карлоса Алоса проявили себя с лучшей стороны, одержали победы над Таджикистаном (5:0) и Азербайджаном (2:0).

Казахстан

Казахстан во время предыдущей международной паузы на матчи сборных провел три игры. Сначала в товарищеском поединке подопечные Али Алиева со счетом 2:0 победили скромную сборную Кюрасао. Затем были два матча квалификации на чемпионат мира. В первом туре на выезде не удалось выстоять в противостоянии с Уэльсом - поражение 1:3. Следом тоже в гостях сборная переиграла со счетом 2:0 Лихтенштейн. С тремя набранными очками в своей группе Казахстан занимает третье место.

Прогноз

Сегодня встречаются во многом сопоставимые по классу и по подбору исполнителей соперники. В таких матчах зачастую на первый план выходит фактор домашнего поля. Плюс ко всему, сборная Беларуси здорово проявила себя в предыдущих товарищеских поединках с Таджикистаном и Азербайджаном и явно не против развить успех дома.

Наш прогноз - победа сборной Беларуси, - пишет Vseprosport.

Отметим, что следующий матч сборная Казахстана проведет 9 июня в Астане - против Северной Македонии в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026.

Между тем в сборную Казахстана наняли специалиста из российского клуба перед отбором к ЧМ-2026.

Прямая трансляция матча сборной Казахстана с Беларусью