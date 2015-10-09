Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 09:50
 

Прямая трансляция матча сборной Казахстана с Беларусью перед отбором к ЧМ-2026

  Комментарии (3)

Поделиться
Прямая трансляция матча сборной Казахстана с Беларусью перед отбором к ЧМ-2026 ©КФФ

Сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
3

Сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Борисов-Арена" в Борисове (Беларусь) и начнется в 22:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию матча покажет телеканал Qazsport, она также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Контрольная игра станет важным этапом подготовки команды Али Алиева к отборочному циклу чемпионата мира-2026. Уже 9 июня казахстанцы стартуют в отборе домашним матчем против Северной Македонии.

Товарищеский матч с Беларусью позволит тренерскому штабу оценить текущее состояние сборной, протестировать тактические схемы и наиграть потенциальных лидеров команды перед официальными встречами.

Напомним, что Казахстан и Беларусь уже встречались в Лиге наций-2022 - тогда казахстанцы одержали победу в домашней игре (2:1), а в гостях была зафиксирована ничья (1:1).

Товарищеские матчи 2025   •   Беларусь, Борисов   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Беларусь
Беларусь
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Беларусь
Ничья
Казахстан
Проголосовало 677 человек

Реклама

Живи спортом!