Прямая трансляция матча сборной Казахстана с Беларусью перед отбором к ЧМ-2026

Сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Борисов-Арена" в Борисове (Беларусь) и начнется в 22:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию матча покажет телеканал Qazsport, она также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Контрольная игра станет важным этапом подготовки команды Али Алиева к отборочному циклу чемпионата мира-2026. Уже 9 июня казахстанцы стартуют в отборе домашним матчем против Северной Македонии.

Товарищеский матч с Беларусью позволит тренерскому штабу оценить текущее состояние сборной, протестировать тактические схемы и наиграть потенциальных лидеров команды перед официальными встречами.

Напомним, что Казахстан и Беларусь уже встречались в Лиге наций-2022 - тогда казахстанцы одержали победу в домашней игре (2:1), а в гостях была зафиксирована ничья (1:1).