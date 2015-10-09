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Флик спас игрока от ухода из "Барселоны"

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Флик спас игрока от ухода из "Барселоны" ©ФК "Барселона"

Руководство "Барселоны" и главный тренер Ханс-Дитер Флик приняли решение сохранить защитника Андреаса Кристенсена в составе клуба на следующий сезон, передают Vesti.kz.

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Руководство "Барселоны" и главный тренер Ханс-Дитер Флик приняли решение сохранить защитника Андреаса Кристенсена в составе клуба на следующий сезон, передают Vesti.kz.

Несколько недель назад игрок был близок к уходу - клуб планировал снизить зарплатную нагрузку, а сам Кристенсен рассматривал предложения из Англии и Италии. Однако, как пишет El Nacional, после анализа последних тренировок и тактических занятий Флик остался доволен его игрой и отношением.


Кристенсен, который пришел в "Барселону" бесплатно из "Челси" в 2022 году, признан важным игроком для длинного и насыщенного сезона. Несмотря на ранние планы продать датчанина, теперь клуб считает, что его уход нецелесообразен без веской причины.

Сам футболист не настаивает на трансфере и готов бороться за место в основном составе. Как подчеркнул тренер, Кристенсен остается частью новых планов "Барселоны".

В карьере Кристенсена также была "Боруссия" из Менхенгладбаха.

Защитник из-за травм провел всего пять матчей в Ла Лиге-2024/25 и заработал три предупреждения.

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