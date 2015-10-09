Симеоне отказался от топ-форварда: цена оказалась запредельной

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш не перейдет в мадридский "Атлетико". Клуб под руководством Диего Симеоне отказался от сделки из-за высокой стоимости трансфера, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Спортинг" требует за 27-летнего форварда не менее 65 миллионов евро. В "Атлетико" сочли сумму слишком высокой и решили сосредоточиться на более доступных вариантах.

При этом руководство клуба положительно оценивало качества Дьекереша: он рассматривался как игрок, подходящий под игровые требования Симеоне. Однако финансовые ограничения стали определяющим фактором.

Дьекереш, в свою очередь, не планирует переходить в команды, не участвующие в Лиге чемпионов. Он уже отклонил вариант с "Манчестер Юнайтед" именно по этой причине. Одним из возможных направлений остается "Челси", однако официальных переговоров пока не было.

Также шведский нападающий упоминался в обсуждениях внутри "Барселоны", которая ищет усиление в атаке. Однако никаких конкретных шагов в отношении игрока клуб пока не предпринимал.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны ряда европейских команд, ближайшее будущее Дьекереша остается неопределенным.

Дьекереш сыграл 33 матча в чемпионате Португалии сезона-2024/25, забил 39 голов и отдал семь результативных передач.

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