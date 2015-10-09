Луис Энрике хочет забрать из "Барселоны" топ-талантов: кого ждет ПСЖ?

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике после успешного сезона, завершившегося треблом, намерен продолжить работу по укреплению состава команды. В числе приоритетных трансферных целей - несколько игроков "Барселоны", с которыми он хорошо знаком по прошлой работе в Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Гави остается в "Барселоне" несмотря на интерес ПСЖ

В первую очередь внимание ПСЖ привлек 20-летний полузащитник Гави. В клубе считают, что его универсальность, характер и игровая интенсивность отлично подойдут для тактики Луиса Энрике. Однако сам футболист выразил намерение продолжить карьеру в "Барселоне", где он чувствует себя ключевым игроком и получает поддержку руководства. Каталонский клуб категорически отверг любые предложения по Гави, считая его неотчуждаемым.

Фермин Лопес - еще одна цель ПСЖ

Также среди приоритетных целей Луиса Энрике - молодой полузащитник Фермин Лопес, ставший одним из ярких открытий сезона в "Барселоне". Тренер высоко оценил его энергичность и атакующий потенциал, полагая, что Фермин может усилить центр поля ПСЖ. Однако "Барселона" не намерена расставаться с игроком, а сам Лопес не заинтересован в переходе. Несмотря на финансовые трудности, клуб сохраняет ставку на молодых талантов как на основу будущего проекта.