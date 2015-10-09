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В сборной Казахстана объявили решение по Сатпаеву

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В сборной Казахстана объявили решение по Сатпаеву ©КФФ

5 июня молодежная сборная Казахстана по футболу стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, передают Vesti.kz.

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5 июня молодежная сборная Казахстана по футболу стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, передают Vesti.kz.

Первый матч команда проведет на домашнем стадионе - "Астана Арена", начало встречи с Андоррой запланировано на 19:30 по времени Астаны.

Стало известно, что в стартовом составе казахстанской команды выйдет 16-летний игрок "Кайрата" Дастан Сатпаев. Этот матч станет для него дебютным в составе молодежной сборной. Ранее он выступал за юношескую команду (до 17 лет), где был капитаном.

После игры с Андоррой Сатпаев присоединится к главной сборной Казахстана, которая 9 июня проведет матч отборочного этапа чемпионата мира-2026 против Северной Македонии.


Вынесен вердикт сборной Казахстана перед матчем с Беларусью

Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2027   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, Группа 4, мужчины
Сегодня 19:30   •   закончен
Казахстан (U-21)
Казахстан (U-21)
1:0
Андорра (U-21)
Андорра (U-21)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-21)

84%

Ничья

7%

Андорра (U-21)

9%

Проголосовало 148 человек

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