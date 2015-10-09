В сборной Казахстана объявили решение по Сатпаеву

5 июня молодежная сборная Казахстана по футболу стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, передают Vesti.kz.

Первый матч команда проведет на домашнем стадионе - "Астана Арена", начало встречи с Андоррой запланировано на 19:30 по времени Астаны.

Стало известно, что в стартовом составе казахстанской команды выйдет 16-летний игрок "Кайрата" Дастан Сатпаев. Этот матч станет для него дебютным в составе молодежной сборной. Ранее он выступал за юношескую команду (до 17 лет), где был капитаном.

После игры с Андоррой Сатпаев присоединится к главной сборной Казахстана, которая 9 июня проведет матч отборочного этапа чемпионата мира-2026 против Северной Македонии.