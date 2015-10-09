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"Реал" подписал 16-летнего вундеркинда. Подробности сделки

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"Реал" подписал 16-летнего вундеркинда. Подробности сделки ©ФК "Реал Мадрид"

В Академии мадридского "Реала" - новое юное дарование. Как стало известно, 16-летний полузащитник Абделла Уазане стал игроком "сливочных", передают Vesti.kz.

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В Академии мадридского "Реала" - новое юное дарование. Как стало известно, 16-летний полузащитник Абделла Уазане стал игроком "сливочных", передают Vesti.kz.

Несмотря на возраст, он присоединится не к академическим командам клуба, а сразу к "Кастилье" - резервному составу "королевского клуба", выступающему в системе профессиональных лиг Испании, сообщает Madrid Zone.

Уазане - воспитанник амстердамского "Аякса" и уроженец Марокко. Считается одним из самых перспективных игроков своего поколения. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

При этом особое внимание привлекает тот факт, что футболист минует привычную адаптацию через юношеские команды и сразу начнет путь во взрослом футболе под руководством недавно назначенного тренера "Кастильи" Альваро Арбелоа.

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