Хаби Алонсо выбрал новую роль для звезды "Реала" за 180 миллионов

До официальной презентации Хаби Алонсо в качестве главного тренера мадридского "Реала" остаются считаные недели, и пока болельщики гадают, каким будет новый стиль команды, сам специалист начал приоткрывать завесу. Один из главных вопросов - как будет использоваться Джуд Беллингем, чья роль заметно менялась в прошлом сезоне. Алонсо дал понять: он видит англичанина именно в центре поля, а не ближе к атаке, передают Vesti.kz.

"Для меня Беллингем - это прежде всего полузащитник. Он фундаментален для команды. Я уверен, что в своей естественной роли он способен быть максимально эффективным. Такой игрок должен раскрываться там, где может влиять на игру в обе стороны - и в обороне, и в атаке", - цитируют Алонсо Footmercato.

В первом сезоне за "Реал" Беллингем блистал в роли атакующего полузащитника, нередко выходя ближе к линии нападения.

Однако с приходом Килиана Мбаппе структура изменилась, и Джуд начал терять прежнюю яркость: его стали переставлять по позициям, пробуя в разных ролях - от свободного плеймейкера до игрока глубже в полузащите. Карло Анчелотти экспериментировал, но стабильности не хватало.

Алонсо же намерен вернуть Беллингему четкое место в системе - и при этом максимально раскрыть его универсальность. Он не требует от Джуда быть просто "десяткой" или "восьмеркой" - его задача, по мнению тренера, управлять ритмом, продвигать мяч и быть связующим звеном между линиями.

Ожидается, что именно через Беллингема будет строиться новая философия игры "Реала" - с балансом между атакой и контролем. В связке с Мбаппе, Вальверде и Чуамени он должен стать мозгом команды.

Вопрос лишь в том, насколько быстро новый штаб сможет реализовать эту идею в реальных матчах.

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Напомним, что "Реал" готов расстаться с двумя игроками, чтобы подписать "нового Месси" за 46 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 180 миллионов евро.