В "Барселоне" забили тревогу из-за 17-летнего вундеркинда. Подробности

В свои 17 лет Ламин Ямаль уже стал символом нового поколения "Барселоны" и одним из самых ярких футболистов планеты. Его недавнее продление контракта до 2031 года в каталонском клубе восприняли как победу, сравнимую с трофеем - настолько важным считают его в долгосрочном проекте. Но за пределами поля все не так безоблачно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, руководство "Барселоны" всерьез обеспокоено тем, как Ямаль проводит свободное время. Последний тревожный сигнал - инцидент в одной из мадридских дискотек, где Ямаль оказался в эпицентре конфликта после шумной вечеринки в VIP-зоне.

По информации источников, там пересеклись люди, находящиеся в напряженных отношениях, что и спровоцировало ссору. И хотя сам Ямаль в скандал не вмешивался, его окружение вызывает вопросы - клуб обеспокоен кругом общения молодого таланта.

Некоторые из тех, кто сейчас рядом с Ямалем, могут оказать негативное влияние. В "Барсе" понимают: парень еще не достиг совершеннолетия, но уже зарабатывает миллионы, а это, как часто бывает, притягивает не самых благонадежных людей.

При этом все признают - у Ламина зрелый взгляд на вещи, и он в целом понимает, что на кону, но соблазнов вокруг становится все больше.

Руководство клуба отслеживает ситуацию уже не первый месяц. Еще с момента, когда Ямаль только начал взлетать, за его окружением начали наблюдать.

Сейчас, когда он стал игроком основного состава и ключевой фигурой в планах Ханси Флика, в клубе стараются действовать максимально аккуратно, но при этом вовремя предупреждать возможные проблемы.

Назван игрок, который вместе с Ямалем выиграет ЛЧ для "Барсы"

Напомним, что недавно Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, высказался о возможных претендентах на "Золотой мяч" - одну из самых престижных индивидуальных наград в футболе.