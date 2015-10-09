Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 19:28
 

"Реал" вне топ-3. Суперкомпьютер выбрал фаворита Клубного чемпионата мира - 2025

  Комментарии

Поделиться
"Реал" вне топ-3. Суперкомпьютер выбрал фаворита Клубного чемпионата мира - 2025 ©FIFA

Суперкомпьютер назвал фаворита предстоящего клубного чемпионата мира, который состоится в США, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Суперкомпьютер назвал фаворита предстоящего клубного чемпионата мира, который состоится в США, сообщают Vesti.kz.

По расчетам Opta Analyst фаворитом турнира является действующий победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ.

По данным 10 тысяч симуляций соревнований от аналитиков Opta, чаще всего трофей доставался "Пари Сен-Жермен" - в 18,5 процента случаев.

На втором месте английский "Манчестер Сити" - 17,8 процента. Замыкает топ-3 немецкая "Бавария" - 18,8 процента.

Топ-10 фаворитов выглядит так:

1. ПСЖ - 18,5 процента;

2. "Манчестер Сити" - 17,8 процента;

3. "Бавария" - 12,8 процента;

4. "Интер" - 12,3 процента;

5. "Реал" - 9,8 процента;

6. "Челси" - 8,4 процента;

7. "Боруссия" Дортмунд - 5,4 процента;

8. "Атлетико" - 5,1процента;

9. "Ювентус" - 3,6процента;

10. "Бенфика" - 3,3процента. 

Грядущий клубный чемпионат мира в США (14 июня - 13 июля), в котором сыграют 32 топ-клуба.

Полный состав групп доступен по этой ссылке.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Италия   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Италия
Италия
- : -
Молдова
Молдова
Кто победит в основное время?
Италия
Ничья
Молдова
Проголосовало 38 человек

Реклама

Живи спортом!