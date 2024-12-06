Состоялась жеребьевка клубного ЧМ по футболу: "Ман Сити", "Реал" и Месси узнали соперников

Состоялась жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Церемония прошла в Майами (США), сообщают Vesti.kz.

Турнир впервые пройдет в новом формате – в нем примут участие 32 клуба, которые на первом этапе разделили на 8 групп. Команды из одной страны не встретятся в группе.

Полностью составы групп выглядят следующим образом:

Группа A: "Палмейрас" (Сан-Паулу, Бразилия), "Порту" (Порту, Португалия), "Аль-Ахли" (Каир, Египет), "Интер Майами" (Майами, США);



Группа B: "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Ботафого" (Рио-де-Жанейро, Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (Сиэтл, США);



Группа C: "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Окленд Сити" (Окленд, Новая Зеландия), "Бока Хуниорс" (Буэнос-Айрес, Аргентина), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия);



Группа D: "Фламенго" (Рио-де-Жанейро, Бразилия), "Эсперанс" (Тунис, Тунис), "Челси" (Лондон, Англия), "Леон" (Леон, Мексика);



Группа E: "Ривер Плейт" (Буэнос-Айрес, Аргентина), "Урава Ред Даймондс" (Сайтама, Япония), "Монтеррей" (Монтеррей, Мексика), "Интер" (Милан, Италия);



Группа F: "Флуминенсе" (Рио-де-Жанейро, Бразилия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Ульсан" (Ульсан, Южная Корея), "Мамелоди Сандаунз" (Претория, ЮАР);



Группа G: "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия), "Видад" (Касабланка, Марокко), "Аль-Айн" (Аль-Айн, ОАЭ), "Ювентус" (Турин, Италия);



Группа H: "Реал" (Мадрид, Испания), "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), "Пачука" (Пачука-де-Сото, Мексика), "Зальцбург" (Зальцбург, Австрия).

Напомним, "Интер Майами", за который выступает аргентинская звезда Лионель Месси, получил путевку на клубный ЧМ после победы в регулярном чемпионате МЛС. Причем "цапли" установили рекорд лиги, набрав 74 очка в сезоне.

Месси оформил дубль за 5 минут и сделал "Интер Майами" чемпионом

Обновленный клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матч открытия состоится на домашнем стадионе "Интер Майами" в Форт-Лодердейле.

Турнир станет своеобразной репетицией для США перед ЧМ-2026.