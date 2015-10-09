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Легенда возвращается. Финалист Лиги чемпионов объявил о назначении главного тренера

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Легенда возвращается. Финалист Лиги чемпионов объявил о назначении главного тренера ©x.com/Inter

Миланский "Интер" официально объявил о назначении бывшего защитника клуба Кристиана Киву на пост главного тренера, сообщают Vesti.kz.

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Миланский "Интер" официально объявил о назначении бывшего защитника клуба Кристиана Киву на пост главного тренера, сообщают Vesti.kz.

Контракт с 44-летним румыном подписан до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт миланского клуба.

Киву приходит на смену Симоне Индзаги, который после яркого сезона отправился в Саудовскую Аравию, возглавив "Аль-Хиляль".

Под его руководством "Интер" стал вице-чемпионом Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, где, правда, был разгромлен ПСЖ.

До этого назначения Киву тренировал "Парму", заняв с ней 16-е место в Серии А. В качестве игрока он блистал в футболке "Интера", а также защищал цвета "Аякса" и "Ромы".

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