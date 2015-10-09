"Что это вообще такое?" Обладатель "Золотого мяча" шокировал признанием о трофее

Легенда "Ливерпуля" и бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн признался, что понятия не имел о значении "Золотого мяча"… даже когда уже держал его в руках, сообщают Vesti.kz.

В 2001 году Оуэн сенсационно обошел суперзвезду мадридского "Реала" Рауля в голосовании и стал лучшим футболистом мира.

"Когда Жерар Улье (бывший тренер "Ливерпуля". - Прим. ред) позвонил мне и сказал: "Ты выиграл "Золотой мяч", я сказал: "А что это, босс?" Я не знал, что это за награда. Просто не знал, что это такое. В те дни об этом никогда не писали в нашей прессе", - рассказал Оуэн talkSPORT.

Тот триумф сделал его лишь четвертым англичанином в истории, удостоенным этой престижной награды — после Стэнли Мэтьюза, Бобби Чарльтона и Кевина Кигана. Но сам Оуэн тогда просто не осознал, насколько великое достижение совершил.