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Девятью голами обернулся матч сборных Узбекистана и России

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Девятью голами обернулся матч сборных Узбекистана и России ©ig.com/teamrussia_u21/

Молодежные сборные Узбекистана и России (до 21 года) по футболу выдали результативное шоу в товарищеском матче, который завершился со счетом 3:6 в пользу россиян, передают Vesti.kz.

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Молодежные сборные Узбекистана и России (до 21 года) по футболу выдали результативное шоу в товарищеском матче, который завершился со счетом 3:6 в пользу россиян, передают Vesti.kz.

Уже на 2-й минуте нападающий московского "Динамо" Денис Боков открыл счет, а спустя 13 минут оформил дубль, укрепив преимущество гостей. К 26-й минуте счет стал 0:3 - отличился полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков. Спустя семь минут - очередной гол: Антон Шамонин из "Ростова" довел счет до разгромных 0:4.

На 41-й минуте узбекистанцы получили шанс отыграться с пенальти, но Абдугафур Хайдаров ("Сурхан") не реализовал 11-метровый удар.

Хозяева все же нашли ответ: на 46-й минуте нападающий "Насафа" Сардорбек Бахромов забил первый мяч Узбекистана. Однако вскоре - на 52-й минуте - Шамонин оформил дубль и сделал счет 1:5.

На 77-й минуте Джурабек Джураев ("Олимпик-Мобиуз") сократил отставание, а на 89-й минуте Оллаберган Каримов ("Бунедкор") с пенальти сделал счет 3:5. Однако финальное слово осталось за Россией - на 90+3-й минуте Илья Ишков ("Урал") поставил точку - 3:6.


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