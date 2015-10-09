Звездный форвард решил выступать за другой клуб вместо ПСЖ

Французский нападающий Рандаль Коло Муани, права на которого принадлежат "Пари Сен-Жермен", принял решение сыграть за туринский "Ювентус" на клубном чемпионате мира, который пройдет в США, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил сам футболист, подчеркнув, что чувствует себя комфортно в туринском клубе.

"Я счастлив в "Ювентусе", мне нравится этот клуб, и я буду частью его состава на клубном чемпионате мира", - цитирует слова француза инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно, француз отправится в США вместе с итальянским грандом после официального разрешения от ПСЖ, что делает ситуацию особенно примечательной: на турнире он будет представлять не клуб, которому принадлежит контракт, а временного работодателя.

Коло Муани перебрался в "Ювентус" в зимнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи, укрепив свою позицию в атакующей линии туринцев.