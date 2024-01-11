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"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду

"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду
©instagram.com/leomessi/ и /cristiano/

Многие годы "Золотой мяч" считается самой престижной индивидуальной наградой, которую вручают лучшему футболисту мира, но существует еще один приз, которого нет ни у Лионеля Месси, ни у Криштиану Роналду.

Речь идет о "Суперзолотом мяче", который вручили всего один раз, а голосовали за победителя сами обладатели "Золотого мяча". Подробнее - в материале Vesti.kz.

Уникальный трофей

"Суперзолотой мяч" достается лучшему футболисту трех последних десятилетий. Ее присуждением, как и в случае с обычным "Золотым мячом", занимается France Football.

В истории "Суперзолотого мяча" пока есть всего один обладатель: в 1989 году им стал легендарный футболист мадридского "Реала" Альфредо Ди Стефано - в голосовании обладателей "Золотых мячей" он опередил других легенд Йохана Кройфа и Мишеля Платини.

Ди Стефано забил 308 голов за "Реал" и сыграл ключевую роль в пяти подряд победах "королевского клуба" в Кубке европейских чемпионов в период с 1956 по 1960 год.

При этом, обычных "Золотых мячей" Ди Стефано выиграл две штуки: в 1957-м и 1959-м годах. У Кройфа и Платини их больше - по три "ЗМ".

Как выглядит "Суперзолотой мяч"

Трофей очень похож на оригинальный "Золотой мяч", но есть и существенное отличие: в его основании много золотых мини-футбольных мячей.

Единственная в своем роде награда годами хранилась в музее "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу", но затем - в 2021 году в Лондоне была выставлена на аукцион. Лот ушел с молотка за гигантскую сумму: 187 500 фунтов стерлингов.

Когда вручат новый "Суперзолотой мяч"

France Football обещает, что церемония вручения второй в истории награды состоится в 2029 году. Почему награда не вручалась в 2019-м, спустя 30 лет после победы Ди Стефано, - вопрос к организаторам, на который они вряд ли ответят. Возможно, теперь французы решили мерить века не по тридцать лет, а по сорок.

Претендентов на второй "Суперзолотой мяч", очевидно, двое: Месси и Роналду.

К слову, Лео является рекордсменом по "Золотым мячам" - их у него 8 штук. У его ближайшего преследователя - Криштиану пять наград.

Фото: ФК "Реал" Мадрид

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель

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