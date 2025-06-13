Симеоне назвал причины краха "Атлетико" в матче с ПСЖ

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Пари Сен-Жермен" (0:4) в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Разгром и удаление: ПСЖ уничтожил "Атлетико" в первом туре КЧМ

По словам аргентинского специалиста, команда провела два разных тайма:

- "В первом тайме соперник контролировал игру, хотя и не создавал много моментов. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна, но в ответной атаке ПСЖ забил второй мяч. После перерыва мы выглядели лучше и отыграли один мяч, но VAR вмешался и отменил гол, хотя судья изначально позволил продолжить эпизод. Это переломило игру. Потом было удаление Лангле, и соперник хладнокровно реализовал свои шансы", - цитирует Симеоне AS.

Тренер также подчеркнул, что не хочет оправдываться судейскими решениями, хотя "некоторые детали очевидны":

- "Если честно, мне надоело говорить об одном и том же. Мы не жертвы. Мы проиграли сильной команде, которая была лучше. Но такие моменты нельзя не замечать".

Симеоне назвал причины неудачи своей команды: нехватка владения мячом, уверенности и способности вести игру под давлением соперника.

- "Мы не могли вернуть себе мяч и навязать сопернику свою игру. Это усложнило нам задачу. Итоговый счет - 0:4 - очень неприятный, но все в наших руках", - подытожил тренер "Атлетико".

20 июня сыграют "Сиэтл Саундерс" - "Атлетико" и ПСЖ - "Ботафого".