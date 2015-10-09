Трехкратный обладатель "Золотого мяча" определил лучшего игрока сезона 2024-25

Легендарный нидерландский форвард Марко ван Бастен заявил, что, по его мнению, лучшим футболистом сезона 2024/25 является юное дарование "Барселоны" - испанский вингер Ламин Ямаль, передают Vesti.kz.

Высказывание голландца может восприниматься не просто как комплимент, а как своеобразный прогноз. Ведь "Золотой мяч" вручается именно за заслуги в течение клубного сезона. А значит, ван Бастен фактически назвал будущего лауреата главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Ямаль выиграет "Золотой мяч"?

"Он (Ямаль) лучший игрок текущего сезона", - цитирует слова ван Бастена Touchline.

17-летний Ламин Ямал действительно проводит ярчайший сезон: он стал ключевым игроком "Барселоны", демонстрируя зрелую игру не по годам, регулярно решая эпизоды в матчах на самом высоком уровне. В текущей кампании у него 18 голов и 25 результативных передач в 55 играх.

Ван Бастен уже угадывал победителя трофея

Любопытно, что ван Бастен ранее уже делал смелые прогнозы, которые сбывались. В апреле он предсказал победу "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов - и французский клуб действительно впервые в истории выиграл этот турнир.

Теперь остается дождаться церемонии вручения "Золотого мяча" и узнать, сбудется ли еще одно футбольное пророчество великого голландца.

Отметим, что сам голландец трижды выигрывал главную индивидуальную награду года, выступая за итальянский "Милан" (1988, 1989, 1992).