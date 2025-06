Финалист Лиги чемпионов получил еще одну легенду на тренерский мостик

Бывший защитник сборной Сербии Александр Коларов станет помощником румынского специалиста Кристиана Киву в миланском "Интере", передают Vesti.kz.

Совсем недавно Киву официально возглавил "нерадзурри" и уже начал формировать свой тренерский штаб. По сообщению инсайдера Фабрицио Романо, его правой рукой станет Коларов.

Он, как и Кристиан, является бывшим футболистом миланцев. Правда представлял клуб он уже на закате своей карьеры. Тем не менее, Александр успел выиграть с "Интером" Серию А, а также Кубок и Суперкубок Италии. На данный момент он имеет опыт тренерской работы в молодежной сборной Сербии U21.

