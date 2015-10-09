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Гвардиола определился с составом "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира

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Гвардиола определился с составом "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира ©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом команды на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом команды на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.

В заявку вошли как талантливые новички, так и ключевые звезды клуба. Однако вместе с коллективом "горожан"не отправится английский вингер Джек Грилиш, который, судя по всему, вскоре покинет британский гранд.

Состав "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира

Голкиперы:

  • Маркус Беттинелли
  • Ортега Морено
  • Эдерсон

Защитники:

  • Рубен Диас
  • Джон Стоунз
  • Натан Аке
  • Райан Аит-Нури
  • Виктор Рейс
  • Йошка Гвардиол
  • Мануэль Аканджи
  • Абдукодир Хусанов
  • Рико Луис

Полузащитники:

  • Тиджани Рейндерс
  • Жереми Доку
  • Нико Гонсалес
  • Родри
  • Илкай Гюндоган
  • Бернарду Силва
  • Савиньо
  • Матеуш Нунеш
  • Райан Шерки
  • Клаудио Эчеверри
  • Фил Фоден
  • Оскар Бобб
  • Нико О’Райли

Нападающие:

  • Омар Мармуш
  • Эрлинг Холан

Стоит отметить, что Грилиш, не попавший в заявку, по-прежнему является самым дорогим трансфером "Сити". В 2021 году он был выкуплен у бирмингемской "Астон Виллы" за 117,5 миллиона евро.

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