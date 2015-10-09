Гвардиола определился с составом "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом команды на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.

В заявку вошли как талантливые новички, так и ключевые звезды клуба. Однако вместе с коллективом "горожан"не отправится английский вингер Джек Грилиш, который, судя по всему, вскоре покинет британский гранд.

Состав "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира

Голкиперы:

Маркус Беттинелли

Ортега Морено

Эдерсон

Защитники:

Рубен Диас

Джон Стоунз

Натан Аке

Райан Аит-Нури

Виктор Рейс

Йошка Гвардиол

Мануэль Аканджи

Абдукодир Хусанов

Рико Луис

Полузащитники:

Тиджани Рейндерс

Жереми Доку

Нико Гонсалес

Родри

Илкай Гюндоган

Бернарду Силва

Савиньо

Матеуш Нунеш

Райан Шерки

Клаудио Эчеверри

Фил Фоден

Оскар Бобб

Нико О’Райли

Нападающие:

Омар Мармуш

Эрлинг Холан

Стоит отметить, что Грилиш, не попавший в заявку, по-прежнему является самым дорогим трансфером "Сити". В 2021 году он был выкуплен у бирмингемской "Астон Виллы" за 117,5 миллиона евро.