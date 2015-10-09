Гвардиола определился с составом "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом команды на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.
В заявку вошли как талантливые новички, так и ключевые звезды клуба. Однако вместе с коллективом "горожан"не отправится английский вингер Джек Грилиш, который, судя по всему, вскоре покинет британский гранд.
Состав "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира
Голкиперы:
- Маркус Беттинелли
- Ортега Морено
- Эдерсон
Защитники:
- Рубен Диас
- Джон Стоунз
- Натан Аке
- Райан Аит-Нури
- Виктор Рейс
- Йошка Гвардиол
- Мануэль Аканджи
- Абдукодир Хусанов
- Рико Луис
Полузащитники:
- Тиджани Рейндерс
- Жереми Доку
- Нико Гонсалес
- Родри
- Илкай Гюндоган
- Бернарду Силва
- Савиньо
- Матеуш Нунеш
- Райан Шерки
- Клаудио Эчеверри
- Фил Фоден
- Оскар Бобб
- Нико О’Райли
Нападающие:
- Омар Мармуш
- Эрлинг Холан
Your City travelling squad for the @FIFACWC 📋🔒#TakeItToTheWorld 🌍 pic.twitter.com/J3j8zRuP3g— Manchester City (@ManCity) June 11, 2025
Стоит отметить, что Грилиш, не попавший в заявку, по-прежнему является самым дорогим трансфером "Сити". В 2021 году он был выкуплен у бирмингемской "Астон Виллы" за 117,5 миллиона евро.
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