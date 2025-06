Гвардиола определился с составом "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом команды на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.

В заявку вошли как талантливые новички, так и ключевые звезды клуба. Однако вместе с коллективом "горожан"не отправится английский вингер Джек Грилиш, который, судя по всему, вскоре покинет британский гранд.

