Нападающий сборной Казахстана нарасхват: подробности

Нападающий кызылординского "Кайсара" и сборной Казахстана Айбар Жаксылыков может сменить команду в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.
По информации BorodAbata.kz, 27-летний футболист получил предложения от других клубов КПЛ. Ожидается, что переход может состояться уже летом.
Сообщается, что "Кайсар" испытывает финансовые трудности, в связи с чем команду могут покинуть и другие ключевые игроки.
Добавим, что в нынешнем сезоне "волки" выступают исключительно казахстанскими футболистами. После 12 туров КПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее проходила информация, что клубы КПЛ захотели переманить Айбола Абикена.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
18 июня 21:00 • не начат
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Манчестер Сити
Ничья
ВАК Видад
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