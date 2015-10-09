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Вратарь сборной Казахстана получил предложение из Европы после завоевания кубка

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Вратарь сборной Казахстана получил предложение из Европы после завоевания кубка ©instagram.com/sabahfc

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов близок к подписанию нового контракта с азербайджанским "Сабахом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов близок к подписанию нового контракта с азербайджанским "Сабахом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полугодичный контракт 32-летнего футболиста с клубом завершился. "Сабах" уже обозначил приоритет и предложил подписать новое соглашение.

Стоит добавить, что главный тренер азербайджанцев Василий Березуцкий по семейным обстоятельствам покинул "Сабах", несмотря на завоевание Кубка Азербайджана.

В финале турнира Стас Покатилов отразил пенальти от игрока "Карабаха" и помог одержать победу над агдамцами - 3:2.

Всего в состава "Сабаха" Покатилов сыграл 19 матчей. До отъезда в Азербайджан выступал за родной "Акжайык", "Шахтер", российский "Ростов", "Кайрат", "Актобе" и "Тобол". За сборную Казахстана провел 30 матчей.

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