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Футбол
Вчера 22:42
 

Вратарь сборной Казахстана остался без тренера после исторического успеха

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Вратарь сборной Казахстана остался без тренера после исторического успеха ©КФФ

Футбольный клуб "Сабах" (Азербайджан) сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Василием Березуцким. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон по семейным причинам, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Сабах" (Азербайджан) сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Василием Березуцким. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон по семейным причинам, передают Vesti.kz.

Березуцкий возглавил команду в 2024 году и помог ей выиграть Кубок Азербайджана - первый трофей в истории клуба. Руководство поблагодарило специалиста за проделанную работу и вклад в развитие команды.

Клуб также пожелал здоровья супруге тренера и поддержки всей его семье.


Отметим, что за "Сабах" выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов. Ранее он играл за казахстанские клубы "Тобол", "Актобе", "Кайрат", "Шахтер" и "Акжайык".

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