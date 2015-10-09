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Двойным камбэком с пятью голами завершился матч Франция - Грузия

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Двойным камбэком с пятью голами завершился матч Франция - Грузия ©IG/geo__team

Сборные Франции и Грузии встретились во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча прошла в Жилине (Словакия) и обернулась перестрелкой с пятью голами, сообщают Vesti.kz.

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Сборные Франции и Грузии встретились во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча прошла в Жилине (Словакия) и обернулась перестрелкой с пятью голами, сообщают Vesti.kz.

На 35-й минуте французы вышли вперед - пенальти реализовал Матис Тель. Ближе к концовке матча грузинские футболисты проснулись и, казалось бы, перевернули ход игры. Сначала забил Георгий Абуашвили (76'), а затем и Саба Сазонов (84').

Однако им не удалось добыть очки, не говоря уже о сохранении победного счета. На 89-й Жоанн Лепенан сравнял счет, а на 12-й добавленной минуте Тьерно Барри принес французам волевую победу - 3:2.


После двух сыгранных туров в группе С двоевластие - по четыре очка у команд Португалии и Франции. У Грузии - три балла, а у Польши набранных очков нет.

Отметим, что на молодежном Евро-2025 участвуют 16 национальных сборных. Турнир пройдет с 11 по 28 июня в Словакии, а действующими чемпионами в этой возрастной категории являются англичане.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 12, мужчины
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