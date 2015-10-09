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Тагыберген отреагировал на выход Узбекистана на ЧМ-2026

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Тагыберген отреагировал на выход Узбекистана на ЧМ-2026 ©КФФ

Теперь уже экс-капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поздравил узбекистанцев с выходом на ЧМ-2026. Он выразил надежду, что через несколько лет новое поколение казахстанских футболистов повторит успех своих соседей, сообщают Vesti.kz.

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Теперь уже экс-капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поздравил узбекистанцев с выходом на ЧМ-2026. Он выразил надежду, что через несколько лет новое поколение казахстанских футболистов повторит успех своих соседей, сообщают Vesti.kz.

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"Конечно, мы поздравляем сборную Узбекистана с этим достижением. В Узбекистане достаточно людей, с которыми я хорошо знаком. Когда-то мы вместе играли в "Актобе" с Тимуром Кападзе (главным тренером сборной Узбекистана - Прим. ред).

Надеюсь, что когда-то и мы сможем достичь подобного успеха. Когда это может произойти? Уверен, что в ближайшие 4-5 лет новое поколение игроков национальной сборной постарается воплотить эту мечту в жизнь", - цитирует слова Тагыбергена Sports24.kz.

Напомним, что сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу.

В начале недели 34-летний Тагыберген объявил о завершении международной карьеры.

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