Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 22:10
 

Автор супергола в ворота Дании объявил об уходе из сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Автор супергола в ворота Дании объявил об уходе из сборной Казахстана ©КФФ

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген завершил карьеру в национальной команде, сообщают Vesti.kz. Об этом после матч с командой Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026 заявил главный тренер сборной Казахстана Али Алиев.

Поделиться

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген завершил карьеру в национальной команде, сообщают Vesti.kz. Об этом после матч с командой Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026 заявил главный тренер сборной Казахстана Али Алиев.

"Обновление команды - путь медленный. Первый процесс пошел: наш многоуважаемый капитан Асхат Тагыберген набрался мужества и смелости, и он попрощался с национальной сборной. Он сказал об этом в раздевалке, дав понять, что эту дорогу уступает молодым. В раздевалке он попрощался с футболкой национальной сборной".

Тагыберген выступал за сборную Казахстана с 2014 года. На его счету 64 матча и четыре гола.

Один из его мячей состоялся в марте 2023 года в домашнем матче в ворота сборной Дании (3:2) в отборе на Евро-2024. Тогда Тагыберген отличился своим фирменным дальним ударом.

Добавим, что сборная Казахстана потерпела поражение в Астане от Северной Македонии со счетом 0:1.

Казахстан "помог" поменять лидера в группе отбора на ЧМ-2026

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Румыния   •   Групповой этап, мужчины
10 июня 23:45   •   не начат
Румыния
Румыния
- : -
Кипр
Кипр
Кто победит в основное время?
Румыния
Ничья
Кипр
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!