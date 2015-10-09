Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 21:25
 

Казахстан "помог" поменять лидера в группе отбора на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Казахстан "помог" поменять лидера в группе отбора на ЧМ-2026 ©КФФ

В группе J отборочного турнира ЧМ-2026, в которой выступает сборная Казахстана по футболу появился новый лидер, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В группе J отборочного турнира ЧМ-2026, в которой выступает сборная Казахстана по футболу появился новый лидер, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после домашнего матча подопечных Али Алиева против команды Северной Македонии. Гости одержали победу в этой игре, которая состоялась на поле "Астана Арены".

Единственный гол на 33-й минуте забил Александар Трайковски. Сборная Казахстана своими моментами не воспользовалась.

Таким образом, Северная Македония набрала восемь очков, вышла на первое место в группе, обойдя команду Уэльса, у которой семь баллов.

Сборная Казахстана с тремя баллами, занимает промежуточное третье место. У Бельгии, которая провела лишь одну встречу одно очко. Команда Лихтенштейна не набрала ни одного балла.

Отметим, что сегодня после матча Бельгия - Уэльс может поменяться лидер группы.

Турнирное положение в группе J:

  • Северная Македония - 8 очков (4 игры)
  • Уэльс - 7 очков (3 игры)
  • Казахстан - 3 очка (3 игры)
  • Бельгия - 1 очко (1 игра)
  • Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)
Товарищеские матчи 2025   •   Беларусь, Минск   •   Товарищеский матч, мужчины
10 июня 22:00   •   не начат
Беларусь
Беларусь
- : -
Россия
Россия
Кто победит в основное время?
Беларусь
Ничья
Россия
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!