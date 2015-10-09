Один гол решил судьбу матча Казахстан - Северная Македония в отборе на ЧМ-2026

Сборная Казахстана уступила национальной команде Северной Македонии в матче отборочного турнира ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J состоялась в Астане на стадионе "Астана Арена".

Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 33-й минуте забил Алекандар Трайковски, ударом в касание, поразивший ворота Мухаммеджана Сейсена.

Отметим, что сборная Казахстана имела ряд перспективных моментов. Три из них завершились ударами в каркас ворот соперника: на 16-й минуте Галымжан Кенжебек пробил в штангу. На 57-й минуте Максим Самородов сотряс перекладину, а на 85-й минуте вышедший на замену Дастан Сатпаев ударил в штангу.

Еще моменты были у Ислама Чеснокова, Нуралы Алипа и у других. Несмотря на все их усилия, результат оказался неизменным.

Отметим, в следующем матче, который пройдет 4 сентября сборная Казахстана примет на своем поле команду Уэльса.

Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.