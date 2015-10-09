Стал известен размер зарплаты звездного новичка "Ливерпуля"

Немецкий полузащитник "Байера" Флориан Виртц все ближе к переходу в "Ливерпуль". Уже сейчас известна сумма, которую 22-летний футболист будет зарабатывать в Англии, сообщают Vesti.kz.

Так, по данным Sky, на следующей неделе Флориан пройдет медосмотр в "Ливерпуле", после чего подпишет контракт. Сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов + 16,5 миллиона фунтов в качестве бонусов.

Зарплата игрока составит 12 миллионов евро в год (7,08 миллиарда тенге), или же один миллион евро в месяц (590,1 миллиона тенге).

В случае достижения командных или индивидуальных достижений, оклад немца может увеличиться до 15 миллионов евро в год (8,85 миллиарда тенге), или до 1,25 миллиона евро в месяц (737,6 миллиона тенге).

В сезоне 2024/25 Виртц провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 15 результативных передач.