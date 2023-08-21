Тер Штеген едет к Зайнутдинову? Мощный инсайд из Турции

Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген близок к переходу в турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает местное издание Fanatik, передают Vesti.kz.

"Галатасарай" достиг соглашения с тер Штегеном. Ожидается, что трансфер будет завершен, если "Барселона" не потребует высокую сумму", - пишет источник.

33-летний немецкий голкипер провел в "Барселоне" 11 лет. В сезоне 2024/25 он провел за команду всего девять матчей из-за травмы. Восстановившись к концу сезона, Марк-Андре разругался с тренерским штабом из-за того, что его оставили вне заявки на ответный полуфинальный матч

Отметим, что "Галатасарай" базируется в Стамбуле, там же, где и "Бешикташ", футболистом которого является казахстанец Бахтиер Зайнутдинов.