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Турция
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Тер Штеген едет к Зайнутдинову? Мощный инсайд из Турции

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Тер Штеген едет к Зайнутдинову? Мощный инсайд из Турции ©IG/mterstegen1

Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген близок к переходу в турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает местное издание Fanatik, передают Vesti.kz.

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Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген близок к переходу в турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает местное издание Fanatik, передают Vesti.kz.

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"Галатасарай" достиг соглашения с тер Штегеном. Ожидается, что трансфер будет завершен, если "Барселона" не потребует высокую сумму", - пишет источник.


33-летний немецкий голкипер провел в "Барселоне" 11 лет. В сезоне 2024/25 он провел за команду всего девять матчей из-за травмы. Восстановившись к концу сезона, Марк-Андре разругался с тренерским штабом из-за того, что его оставили вне заявки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что "Галатасарай" базируется в Стамбуле, там же, где и "Бешикташ", футболистом которого является казахстанец Бахтиер Зайнутдинов.

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