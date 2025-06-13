Легендарный футболист раскритиковал клубный ЧМ. В чем причина?

Легенда сборной Бразилии и "Милана" Кафу неоднозначно высказался о стартовавшем в США клубном чемпионате мира. Он объяснил свое мнение, сообщает Спортс со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Футболисты устали, измотаны, но никто не любит проигрывать, поэтому я ожидаю красивого зрелища.

Если ты доходишь до финала или полуфинала, нужно учитывать, что, как только ты вернешься с турнира, уже будет пора готовиться к следующему сезону. А через год еще и чемпионат мира. Риск травм очень высок.

Думаю, через несколько месяцев придется поразмыслить над этой темой", - сказал Кафу.