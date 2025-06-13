Второй день на клубном ЧМ. Прямая трансляция игры ПСЖ - "Атлетико" и еще трех матчей

Второй игровой день на клубном чемпионате мира-2025 в США пройдет уже сегодня. Если быть точнее, то по казахстанскому времени матчи пройдут с вечера воскресенья до раннего утра понедельника, сообщают Vesti.kz.

Так, в 21:00, в Цинциннати (штат Огайо) сыграют немецкая "Бавария" и новозеландский "Окленд Сити". Эту встречу покажет телеканал Qazsport (первый тайм - на сайте телеканала из-за накладки с матчем КПЛ). Полноценно в эфире матч будет уже с 22:00.

В 00:00 в Пасадине (штат Калифорния) встретятся французский ПСЖ и испанский "Атлетико". Этот матч также покажет телеканал Qazsport.

В 03:00 в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) схлестнутся бразильскийи португальский. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan

В 07:00 в Сиэтле (штат Вашингтон) сыграют местный "Сиэтл Саундерс" и бразильский "Ботафого". Этот матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Напомним, что сегодня состоялся матч-открытие КЧМ-2025. В игре с участием Лионеля Месси был зафиксирован неожиданный счет.

Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ с участием "Астаны", "Ордабасы" и "Тобола"