Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ с участием "Астаны", "Ордабасы" и "Тобола"

Сегодня, 15 июня, пройдут заключительные три матча 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игр.
В 18:00 на стадионе "Астана Арена" состоится матч между "Астаной" и "Окжетпесом". Его покажет телеканал Qazsport, а также YouTube-канал KFF League.
В 20:00 в Шымкенте местный "Ордабасы" встретится с "Елимаем". Эту игру также можно будет посмотреть на Qazsport и YouTube-канале KFF League.
В это же время, в 20:00, в Кызылорде схлестнутся "Кайсар" и "Тобол". Игру покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на YouTube-канале KFF League.
Добавим, что вчера были сыграны четыре стартовых матча 12-го тура КПЛ:
"Актобе" потерял очки в матче с удалением и голом форварда сборной Казахстана
Матч "Кайрата" с ассистом Сатпаева обернулся сенсацией в КПЛ
"Улытау" вдесятером сотворил сенсацию в матче КПЛ
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Шымкент • Тур 12, мужчины
Сегодня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Елимай
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