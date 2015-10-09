Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ с участием "Астаны", "Ордабасы" и "Тобола"

Сегодня, 15 июня, пройдут заключительные три матча 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игр.

В 18:00 на стадионе "Астана Арена" состоится матч между "Астаной" и "Окжетпесом". Его покажет телеканал Qazsport, а также YouTube-канал KFF League.

В 20:00 в Шымкенте местныйвстретится с. Эту игру также можно будет посмотреть на Qazsport

Добавим, что вчера были сыграны четыре стартовых матча 12-го тура КПЛ:

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