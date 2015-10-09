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"Актобе" потерял очки в матче с удалением и голом форварда сборной Казахстана

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"Актобе" потерял очки в матче с удалением и голом форварда сборной Казахстана ©instagram.com/fcaktobe_official

Петропавловский "Кызылжар" сыграл вничью на своем поле с "Актобе" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Петропавловский "Кызылжар" сыграл вничью на своем поле с "Актобе" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. У гостей на 69-й минуте гол забил нападающий Оралхан Омиртаев, вызывавшийся ранее в сборную Казахстана. К этому моменту петропавловцы играли вдесятером из-за удаления Илии Мартиновича на 42-й минуте. Несмотря на численное меньшинство, "Кызылжар" отыгрался на 86-й минуте стараниями Андрея Васильева.


В следующем туре, 21 июня, "Кызылжар" отправится в гости к "Кайрату", а на следующий день "Актобе" примет "Астану".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
2 Астана 12 8 3 1 23-10 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Туран 12 3 2 7 11-15 11
10 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
11 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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