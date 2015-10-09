Матч "Кайрата" с ассистом Сатпаева обернулся сенсацией в КПЛ

"Жетысу" отобрал очки у "Кайрата" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева поля дважды вели, но алматинцы в обоих случаях отыгрались и спаслись от гостевого поражения.
У талдыкорганцев отличились Максим Ковель (19-я минута) и Ринат Сериккул (41-я). В составе алматинцев голы забили Габриэль Жоржиньо (36-я с передачи Дастана Сатпаева) и Егор Сорокин (52-я).
21 июня "Кайрат" примет "Кызылжар" в рамках 13-го тура, а "Жетысу" в этот день сыграет на выезде с "Тоболом".
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
16 июня 00:00 • не начат
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