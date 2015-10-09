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Матч "Кайрата" с ассистом Сатпаева обернулся сенсацией в КПЛ

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Матч "Кайрата" с ассистом Сатпаева обернулся сенсацией в КПЛ ©ФК "Кайрат"

"Жетысу" отобрал очки у "Кайрата" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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"Жетысу" отобрал очки у "Кайрата" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева поля дважды вели, но алматинцы в обоих случаях отыгрались и спаслись от гостевого поражения.

У талдыкорганцев отличились Максим Ковель (19-я минута) и Ринат Сериккул (41-я). В составе алматинцев голы забили Габриэль Жоржиньо (36-я с передачи Дастана Сатпаева) и Егор Сорокин (52-я).


21 июня "Кайрат" примет "Кызылжар" в рамках 13-го тура, а "Жетысу" в этот день сыграет на выезде с "Тоболом".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
2 Астана 12 8 3 1 23-10 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Туран 12 3 2 7 11-15 11
10 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
11 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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