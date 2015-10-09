Матч "Кайрата" с ассистом Сатпаева обернулся сенсацией в КПЛ

"Жетысу" отобрал очки у "Кайрата" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева поля дважды вели, но алматинцы в обоих случаях отыгрались и спаслись от гостевого поражения.

У талдыкорганцев отличились Максим Ковель (19-я минута) и Ринат Сериккул (41-я). В составе алматинцев голы забили Габриэль Жоржиньо (36-я с передачи Дастана Сатпаева) и Егор Сорокин (52-я).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27 2 Астана 12 8 3 1 23-10 27 3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26 4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23 5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20 6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17 7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15 8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14 9 Туран 12 3 2 7 11-15 11 10 Улытау 12 3 2 7 7-17 11 11 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11 12 Женис 12 1 7 4 9-12 10 13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10 14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4 Перейти на страницу турнирной таблицы →

21 июня "Кайрат" примет "Кызылжар" в рамках 13-го тура, а "Жетысу" в этот день сыграет на выезде с "Тоболом".