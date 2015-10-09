Матч "Туран" - "Женис" завершился двумя голами в КПЛ

Столичный "Женис" обыграл на выезде туркестанский "Туран" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Ардак Саулет (74-я минута) и Адильо (84-я).

После этой игры "Туран" с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Женис", набрав 10 очков, находится на 12-й строчке.

В следующем туре, 21 июня, "Женис" примет "Атырау", а "Туран" встретится на выезде с "Елимаем".

Ранее в других играх 12-го тура "Атырау" уступил "Улытау" (0:1), "Жетысу" и "Кайрат" сыграли вничью (2:2), "Кызылжар" и "Актобе" также не выявили победителя (1:1). Тур закроется 15 июня матчами "Астана" - "Окжетпес", "Кайсар" - "Тобол" и "Ордабасы" - "Елимай".