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КПЛ
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Матч "Туран" - "Женис" завершился двумя голами в КПЛ

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Матч "Туран" - "Женис" завершился двумя голами в КПЛ ©ФК "Женис"

Столичный "Женис" обыграл на выезде туркестанский "Туран" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Столичный "Женис" обыграл на выезде туркестанский "Туран" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Ардак Саулет (74-я минута) и Адильо (84-я).

После этой игры "Туран" с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Женис", набрав 10 очков, находится на 12-й строчке.

В следующем туре, 21 июня, "Женис" примет "Атырау", а "Туран" встретится на выезде с "Елимаем".

Ранее в других играх 12-го тура "Атырау" уступил "Улытау" (0:1), "Жетысу" и "Кайрат" сыграли вничью (2:2), "Кызылжар" и "Актобе" также не выявили победителя (1:1). Тур закроется 15 июня матчами "Астана" - "Окжетпес", "Кайсар" - "Тобол" и "Ордабасы" - "Елимай".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
2 Астана 12 8 3 1 23-10 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Туран 12 3 2 7 11-15 11
10 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
11 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 12, мужчины
15 июня 20:00   •   не начат
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