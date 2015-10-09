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Россия
Вчера 22:44
 

Максим Самородов получил нового главного тренера

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Максим Самородов получил нового главного тренера ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" официально представил нового наставника команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Грозненский "Ахмат" официально представил нового наставника команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Пост главного тренера занял 43-летний российский специалист Александр Сторожук. Контракт с ним подписан на три года.

Сторожук ранее возглавлял тульский "Арсенал", где работал с января 2023 года по май 2025-го. До этого он провел значительный отрезок карьеры в структуре "Краснодара" - от молодежных команд до главной. С июля 2022-го по январь 2023 года он руководил основным составом "быков" в РПЛ.

Напомним, прежним наставником грозненцев был российский специалист Сергей Ташуев.

Добавим, что в составе "Ахмата" выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

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