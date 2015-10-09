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"Арсенал" отказался от лучшего бомбардира Европы и выбрал другого

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"Арсенал" отказался от лучшего бомбардира Европы и выбрал другого ©depositphotos.com

Попытка лондонского "Арсенала" подписать шведского нападающего Виктора Дьекереша из лиссабонского "Спортинга" наткнулась на финансовую стену, передают Vesti.kz

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Попытка лондонского "Арсенала" подписать шведского нападающего Виктора Дьекереша из лиссабонского "Спортинга" наткнулась на финансовую стену, передают Vesti.kz

По информации португальского издания Record, "канониры" свернули переговоры со "Спортингом". "Арсенал" не готов выкладывать запрашиваемые 80 миллионов евро за бомбардира.

В лондонском клубе считают такую сумму чрезмерной и уже переключились на другую цель - нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Это решение стало неприятным поворотом для самого Дьекереша: он всерьез рассчитывал продолжить карьеру в Лондоне и даже отказал "Манчестер Юнайтед", надеясь на трансфер в "Арсенал".

Голы есть, а перехода нет

Форвард действительно провел невероятный сезон - 54 гола и 13 результативных передач в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах, является лучшим показателем среди всех игроков элитных дивизионов европейских чемпионатов. 

Дьекереш стабильно входит в список самых результативных игроков Европы, и именно поэтому интерес к нему только растет. Но на данный момент сумма трансфера остается главным препятствием. Однако, теперь судьба нападающего - в подвешенном состоянии, а "Арсенал" ищет альтернативы. 

Напомним, что имя Декереша звучало в обсуждениях внутри "Барселоны". Однако никаких конкретных шагов в отношении игрока испанский клуб пока не предпринимал.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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