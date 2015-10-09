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Тренер "Окжетпеса" назвал причину поражения от "Астаны" в КПЛ

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Тренер "Окжетпеса" назвал причину поражения от "Астаны" в КПЛ ©ФК "Окжетпес"

Наставник "Окжетпеса" Андрей Ферапонтов объяснил поражение своей команды в 12-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В гостях коллектив проиграл "Астане", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Наставник "Окжетпеса" Андрей Ферапонтов объяснил поражение своей команды в 12-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В гостях коллектив проиграл "Астане", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Кокшетау начал матч с двух голов, но в итоге столичные перевернули ход встречи и забили пять мячей - 5:2.

- Я думаю, что получилась содержительная атакующая игра с обеих сторон. Для зрителей был интересный матч. Но, к сожалению, мы сегодня проиграли, причем с крупным счетом. Но мне не стыдно за это поражение. У нас были достаточно хорошие моменты, даже при счете 4:2, мы еще могли вернуться в игру. Но в таких матчах, с лидерами, все решает вопрос реализации и индивидуального мастерства. Такие игроки, как Томасов, Грипши и Камара - делают разницу.

Мы не стали закрываться и, даже проигрывая, играли в атаку. У нас был хороший экзамен, "Астана" показала нам наши слабые места, где нам нужно прибавлять. Если нам удастся сделать шаг вперед в плане организации игры в обороне, то мы подойдем к уровню верхней тройки турнирной таблицы. "Астану" поздравляю с заслуженной победой! Я знаю их тренера, многих игроков. На таких матчах учусь и я, как тренер, и мои игроки.

После этого поражения в активе "Окжетпеса" осталось 20 баллов, команда замыкает топ-5. А вот "Астана" вырвалась в лидеры с 30 очками в активе.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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