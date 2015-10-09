Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 07:41
 

Не Ямаль и не Дембеле: назван новый фаворит на "Золотой мяч"

  Комментарии

Поделиться
Не Ямаль и не Дембеле: назван новый фаворит на "Золотой мяч" ©instagram.com/ballondorofficial

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Витор Феррейра, более известный как Витинья, назван главным фаворитом на "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Витор Феррейра, более известный как Витинья, назван главным фаворитом на "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

По данным TNT Sports, именно 24-летний футболист возглавил свежий рейтинг претендентов на престижную индивидуальную награду. Он опередил таких звезд, как одноклубников - француза Усмана Дембеле и португальца Нуно Мендеша, а также талантов "Барселоны" испанца Ламина Ямаля и бразильца Рафинью Диаса.

Совсем недавно Витинья пополнил копилку титулов, выиграв Лигу наций в составе сборной Португалии. В решающем матче его команда обыграла Испанию Ямаля (2:2, 5:3 по пенальти), что могло повлиять на позиции в рейтинге.

Кроме того, Витинья стал одним из главных открытий прошедшего сезона, прочно заняв место в центре поля ПСЖ. С французским грандом он выиграл все внутренние трофеи - Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал ключевой фигурой в исторической победе клуба в Лиге чемпионов.

В минувшей кампании Витинья провел 53 матча, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, на данный момент он стоит 80 миллионов евро.


Впервые за 36 лет может быть вручен "Суперзолотой мяч". Подробности

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 21:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
ВАК Видад
ВАК Видад
(Касабланка)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
ВАК Видад
Проголосовало 151 человек

Реклама

Живи спортом!