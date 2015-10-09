Не Ямаль и не Дембеле: назван новый фаворит на "Золотой мяч"

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Витор Феррейра, более известный как Витинья, назван главным фаворитом на "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

По данным TNT Sports, именно 24-летний футболист возглавил свежий рейтинг претендентов на престижную индивидуальную награду. Он опередил таких звезд, как одноклубников - француза Усмана Дембеле и португальца Нуно Мендеша, а также талантов "Барселоны" испанца Ламина Ямаля и бразильца Рафинью Диаса.

🚨 Ballon d'Or power rankings: top 5 according to TNT Sports:



- Vitinha (PSG)

- Ousmane Dembele (PSG)

- Lamine Yamal (Barcelona)

- Raphinha (Barcelona)

- Nuno Mendes (PSG). pic.twitter.com/ZDglIEh3Tp — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 16, 2025

Совсем недавно Витинья пополнил копилку титулов, выиграв Лигу наций в составе сборной Португалии. В решающем матче его команда обыграла Испанию Ямаля (2:2, 5:3 по пенальти), что могло повлиять на позиции в рейтинге.

Кроме того, Витинья стал одним из главных открытий прошедшего сезона, прочно заняв место в центре поля ПСЖ. С французским грандом он выиграл все внутренние трофеи - Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал ключевой фигурой в исторической победе клуба в Лиге чемпионов.

В минувшей кампании Витинья провел 53 матча, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, на данный момент он стоит 80 миллионов евро.

Впервые за 36 лет может быть вручен "Суперзолотой мяч". Подробности