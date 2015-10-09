"Выиграть "Золотой мяч" и Лигу чемпионов". В сборной Казахстана поставили смелые цели

Нападающая женской сборной Казахстана и немецкого "Турбине Потсдам" Амина Бибосынова назвала главные цели в футбольной карьере, передают Vesti.kz.

По словам 19-летней спортсменки, она намерена не просто закрепиться в европейском футболе, но и выйти на его вершину как в клубах, так и на уровне сборной.

"Хочу закрепиться и играть в высших европейских лигах. Поиграть в АПЛ, Ла Лиге. Нацелена выиграть Лигу чемпионов и получить "Золотой мяч". А со сборной - вывести ее на высокий уровень и добиваться побед на международной арене", - цитирует слова Бибосыновой пресс-служба КФФ.

Напомним, 3 июня женская национальная команда Казахстана завершила выступление в групповом этапе Лиги наций УЕФА домашним матчем против Люксембурга. Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Алматы и стала решающей в борьбе за выход в дивизион B. В итоге, гости обыграли подопечных Мадияра Кембилова (1:3) и забрали путевку на повышение.