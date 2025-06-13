Камбэком с 0:2 и тремя удалениями обернулся матч клубного чемпионата мира

Завершился матч первого тура группы C клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречались аргентинская "Бока Хуниорс" и португальская "Бенфика", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами (США) и завершилась со счетом 2:2. При этом по ходу игры клуб из Буэнос-Айреса вел с преимуществом в два мяча.

В составе "Бока Хуниорс" голы забили нападающий Мигель Мерентьель (21-я минута) и полузащитник Родриго Батталья (27-я). У "Бенфики" отличились форвард Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти на 45+3 минуте, и защитник Николас Отаменди (84-я).

Также по ходу игры судья показал три красные карточки: две игрокам "Бока Хуниорс" - Андеру Эррере (вне поля) и Николасу Фигалю (88-я), и одну нападающему "Бенфики" Андреа Белотти (72-я).

Следующий матч "Бока Хуниорс" проведет с "Баварией" 21 июня, а "Бенфика" днем ранее встретится с "Окленд Сити".

Турнирная таблица группы С:

"Бавария" - 3 очка; "Бенфика" - 1; "Бока Хуниорс" - 1; "Окленд Сити" - 0.

В друго матче группы D бразильский "Фламенго" одержал победу над тунисским "Эсперансом" со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Хиорхьян де Арраскаета (17-я минута) и Луис Араужо (70-я).

В следующем матче "Эсперанс" 21 июня сыграет с "Лос-Анджелесом", а "Фламенго" 20 июня примет "Челси".

Турнирная таблица группы D:

"Челси" - 3 очка; "Фламенго" - 3; "Эсперанс" - 0; "Лос-Анджелес" - 0.

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