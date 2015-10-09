"Барселона" сделала первый шаг для трансфера нового Неймара

Каталонская "Барселона" предприняла первый шаг для подписания вингера сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса, передают Vesti.kz.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, руководство "сине-гранатовых" решило активировать опцию сделки с 22-летнимфутболистом после того, как получило полный приоритет игрока - сам футболист отдал предпочтение переходу в стан каталонцев.

Тем не менее, "Барсе" предстоит пройти еще несколько раундов переговоров с агентом игрока, чтобы согласовать личные условия и структуру выплаты отступных в размере 58 миллионов евро, прописанных в контракте баска с "Атлетиком".

Отмечается, что переговоры пока не принесли ощутимого прогресса, однако клуб уже работает над этим трансфером и надеется ускорить процесс.

Трансферная сага с участием Уильямса длится уже год - каталонцы проявляли активный интерес к игроку еще летом 2024 года, однако тогда не смогли договориться из-за финансовых ограничений.

Фанаты надеются, что на левом фланге атаки каталонцев появится стабильность. С момента ухода бразильца Неймара в 2017 году у "Барселоны" ее не было: сначала не оправдал ожиданий француз Усман Дембеле, затем провалился соотечественник Неймара Филиппе Коутиньо. В последнее время эту позицию успешно закрывает другой бразилец - Рафинья Диас, но она не является для него родной. Последний предпочитает играть роль 10-ки, так как место на правом краю нападения занято 17-летним Ламином Ямалем.



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