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"Барселоне" предложили топовый обмен на напарника Роналду

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"Барселоне" предложили топовый обмен на напарника Роналду ©ФК "Барселона"

Итальянский "Милан" подготовил предложение "Барселоне" по обмену португальского вингера Рафаэля Леао на уругвайского защитника "сине-гранатовых" Рональда Араухо, передают Vesti.kz.

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Итальянский "Милан" подготовил предложение "Барселоне" по обмену португальского вингера Рафаэля Леао на уругвайского защитника "сине-гранатовых" Рональда Араухо, передают Vesti.kz.

Рафаэл Леао считается одним из ключевых игроков "россонери" и национальной сборной Португалии, где он составляет атакующий дуэт с легендарным Криштиану Роналду. Совсем недавно они вместе стали победителями Лиги наций, и интерес к Леао продолжает расти.


По данным The Touchline, "Милан" рассматривает возможность усиления линии обороны и готов расстаться с Леао ради трансфера Араухо - одного из лидеров каталонской защиты. При этом пока неизвестно, насколько "Барселона" заинтересована в таком обмене, учитывая важность Араухо для команды.

Ранее сообщалось, что Араухо входит в список игроков, которым доверяет новый тренер "Барсы" Ханси Флик, однако нестабильная финансовая ситуация в клубе может повлиять на кадровые решения.

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