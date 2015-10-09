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Топ-клуб готов продать 8 игроков для трансфера лучшего форварда Европы

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Топ-клуб готов продать 8 игроков для трансфера лучшего форварда Европы ©ФК "Спортинг"

Туринский "Ювентус" всерьез нацелен на трансфер шведского форварда лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша, передают Vesti.kz со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Туринский "Ювентус" всерьез нацелен на трансфер шведского форварда лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша, передают Vesti.kz со ссылкой на Corriere dello Sport.

В минувшем сезоне Дьекереш забил 39 голов в чемпионате Португалии - больше, чем любой другой игрок в Европе. Лиссабонский клуб оценивает своего лидера в 80 миллионов евро (70 фиксированных + 10 бонусами).

Чтобы провернуть сделку, "Юве" готов расстаться сразу с восемью игроками. В числе возможных продаж - сербы Душан Влахович и Филип Костич, бразилец Дуглас Луис, англичанин Ллойд Келли, бельгиец Самюэль Мбангуля, поляк Аркадиуш Миллик, а также итальянцы Маттия Перин и Даниэле Ругани. Основной "ключ" к трансферу - именно уход Влаховича, чья продажа даст старт операции по покупке Дьекереша.

Туринцы надеются выручить около 100 миллионов евро, что позволит не только закрыть запросы "Спортинга", но и усилить другие позиции - в частности, фланг, где в качестве замены рассматривается бразильский правый защитник Додо из "Фиорентины".

Кроме того, клуб располагает дополнительным бюджетом в 60–70 миллионов евро, полученным за выход в Лигу чемпионов. Эти средства будут направлены на завершение уже начатых трансферов и укрепление состава.

В случае срыва сделки по Дьекерешу, "Ювентус" держит в резерве альтернативные варианты - канадца Джонатана Дэвида, француза Рандаля Коло Муани, а также нигерийца Виктора Осимхена и итальянца Матео Ретеги.

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