Клуб КПЛ заинтересовался футболистом медиалиги

29-летний защитник Данил Цой может продолжить карьеру в "Атырау", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Последние сезоны Цой провел в медиафутболе, защищая цвета команд астанинского SD Family и "Впорядке Крап-Тим". Ранее уроженец Костаная выступал за ряд казахстанских клубов: родной "Тобол" (в основном за дубль), темиртауский "Булат", кызылординский "Кайсар", кокшетауский "Окжетпес", петропавловский "Кызылжар", "Тараз" и другие.

На его счету победа в первой лиге, а также серебряные медали второго по значимости дивизиона страны.

Отметим, что "Атырау" занимает последнее место в казахстанской-премьер лиги (КПЛ), расположившись на 14-м месте с 4-мя очками в активе.

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