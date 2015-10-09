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Флик отверг друга Ямаля и встал на сторону своего игрока

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Флик отверг друга Ямаля и встал на сторону своего игрока ©instagram.com/fcbarcelona

"Барселона" отказалась от идеи трансфера вингера "Атлетика" Нико Уильямса, передают Vesti.kz.

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"Барселона" отказалась от идеи трансфера вингера "Атлетика" Нико Уильямса, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, на решение повлиял ряд факторов - от медицинского досье игрока до нежелания портить атмосферу в команде.

Семь травм за сезон

Главным сдерживающим фактором стали частые травмы 22-летнего испанца. В этом сезоне он получил семь повреждений и пропустил множество матчей. Это не позволило ему раскрыть свой потенциал и отразилось на стабильности выступлений.


Обиды и сомнения

Нынешнее руководство "Барселоны" не забыло прошлогодний отказ Уильямса от перехода, когда сделка была почти завершена. Кроме того, главный тренер Ханси Флик не считает Нико приоритетной целью и предпочитает других игроков, таких как Рафаэль Леао и Луис Диас.

Рафинья против конкуренции

Как отмечается, окончательное решение повлияло на стремление сохранить внутренний баланс: Рафинья не хочет конкуренции на своей позиции. Вингер провел сильный сезон, попал в шорт-лист на "Золотой мяч" и убедил Флика в своей ценности. Флик встал на сторону Рафиньи и попросил руководство клуба забыть о трансфере Уильямса, который является другом Ламина Ямаля.

Ямаль повторил жест Роналду и вызвал бурную реакцию в сети

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