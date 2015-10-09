Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 12:31
 

По стопам Мбаппе: "Реал" нацелился на необычный трансфер

  Комментарии

Поделиться
По стопам Мбаппе: "Реал" нацелился на необычный трансфер ©x.com/realmadrid

Летом 2026 года в мадридском "Реале" может произойти громкое усиление - клуб заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Летом 2026 года в мадридском "Реале" может произойти громкое усиление - клуб заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы, сообщают Vesti.kz.

По информации Todofichajes.com агенты итальянского голкипера уже предложили игрока "бланкос", и в руководстве клуба идея вызвала настоящий восторг.

В "Реале" считают, что Доннарумма может стать идеальной долгосрочной заменой Тибо Куртуа, особенно с учетом того, что переход может состояться на правах свободного агента - то есть без затрат на трансфер.

В сезоне 2024/25 25-летний вратарь провел 40 матчей за ПСЖ, пропустив 39 голов и 12 раз оставив ворота "сухими". Вместе с клубом он выиграл требл, подтвердив статус одного из лучших голкиперов мира.

Напомним, что летом 2024 в "Реал" на правах свободного агента перебрался звезда ПСЖ Килиан Мбаппе.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
15 июня 08:00   •   не начат
Аль-Ахли
Аль-Ахли
(Каир)
- : -
Интер Майами
Интер Майами
Кто победит в основное время?
Аль-Ахли
Ничья
Интер Майами
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!