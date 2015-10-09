По стопам Мбаппе: "Реал" нацелился на необычный трансфер

Летом 2026 года в мадридском "Реале" может произойти громкое усиление - клуб заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы, сообщают Vesti.kz.

По информации Todofichajes.com агенты итальянского голкипера уже предложили игрока "бланкос", и в руководстве клуба идея вызвала настоящий восторг.

В "Реале" считают, что Доннарумма может стать идеальной долгосрочной заменой Тибо Куртуа, особенно с учетом того, что переход может состояться на правах свободного агента - то есть без затрат на трансфер.

В сезоне 2024/25 25-летний вратарь провел 40 матчей за ПСЖ, пропустив 39 голов и 12 раз оставив ворота "сухими". Вместе с клубом он выиграл требл, подтвердив статус одного из лучших голкиперов мира.

Напомним, что летом 2024 в "Реал" на правах свободного агента перебрался звезда ПСЖ Килиан Мбаппе.